Im Suff hagelte es Prügel für „Fremdschmuser“

Eine bsoffene Gschicht endete für einen 35-jährigen Mostviertler nun vor dem Richter. Beim Besuch eines Zeltfestes Anfang Oktober in Traisen brannten bei dem Jungvater eifersuchtsbedingt die „Sicherungen durch“. Nachdem er in voller Berauschung seine Angebetete schmusend in flagranti ertappt hatte, hagelte es für den Widersacher reichlich Schläge. Dieser suchte das Weite. Dafür rief der Vorfall Freunde und die vermeintliche Fremdgängerin auf den Plan. Denn es war gar nicht seine Lebensgefährtin gewesen, die er erspäht hatte.