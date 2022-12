Die kleine Botin verrät, was bei Stress hilft

Ich habe mir eine neue Kalenderroutine angewöhnt und mache meine Planung jetzt wieder auf Papier. Am Sonntag plane ich die kommende Woche in Zeiträumen: Zuerst trage ich die fixen Termine ein, die bereits feststehen, dazu zählen auch Arzttermine und andere Fixpunkte. Danach markiere ich Zeiträume für MICH, im nächsten Schritt für meine Liebsten und danach erfasse ich notwendige Aufgaben für den Job und mein Umfeld ebenfalls in Zeiträumen. Zeitengpässe sind so sichtbarer!