Flachgau hat erstmals mehr Einwohner als die Stadt

„Exakt waren es zu Jahresbeginn 155.331 Personen in der Landeshauptstadt und 155.693 Personen - also um 362 mehr - im Bezirk Flachgau“, erzählt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Im Flachgau leben also mittlerweile 27,7 Prozent aller Salzburger.