Ein Abschied mit Wehmut

Für Daniela Wandl ist es „Das Letzte“: Nach acht Jahren an der Spitze der Bühne im Hof in St. Pölten wird sie mit Sommer 2023 ihren Sessel als künstlerische Leiterin räumen. Doch zuvor heißt es für die 54-Jährige, noch gebührend Abschied zu feiern. Und zwar mit einem Programm, das sich gewaschen hat: So geben sich in ihrer letzten Spielzeit Kabarett-Größen wie Vitásek, Maurer, Resetarits und Dorfer die Klinke in die Hand. Zum krönenden Abschluss schaut auch noch Gerhard Polt vorbei.