„AMS-Kicker“ kurz vor Wechsel in die Regionalliga

Noch ist der Deal nicht offiziell, Neustadts Vorstand Rainer Spenger bestätigt aber, dass es zwischen Klub und Spieler bereits zu einer Einigung kam: „Auch finanziell, wobei einiges noch von unserer Vorstandssitzung am Donnerstag abhängt.“ In der grundsätzlich einmal geregelt wird, wie es in Wr. Neustadt überhaupt weiter geht.