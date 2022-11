Erster Sieg als großes Saisonziel

„Den ersten Sieg einzufahren wäre natürlich sehr cool“, sagt der 17-Jährige. Der viele Podestplätze und Medaillen bei den Großereignissen EM in Altenberg (D) und Heim-WM in Bludenz als weitere Ziele im Blick hat. Was dazu nötig ist? „Verbessern kann man immer etwas, beim Start ist zum Beispiel noch viel Luft nach oben“, weiß der Ebener. Bei dem der nächste Schritt ansteht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Vorbereitung („viele Stürze und Läufe, die nicht so gut waren“) ging es bergauf, „in den letzten zwei Wochen wurde ich immer besser.“ Der Pongauer durfte auch schon beim Herren-Nationalteam reinschnuppern. „Da konnte ich viel lernen und mir einiges abschauen“, strahlte der Rohdiamant.