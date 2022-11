Oststeirer lockte Rehe in grausame Todes-Falle

„Von reumütig sind wir weit entfernt“

Geständig ist der Pensionist zwar, „von reumütig sind wir aber weit entfernt“, so die Richterin. Neben der Tierquälerei wurde dem Pensionisten auch Eingriff in fremdes Jagdrecht zur Last gelegt. Die Richterin verurteilte den 83-Jährigen zu 2700 Euro Geldstrafe und sechs Monaten bedingter Haft samt drei Jahren Bewährung. „Und sollten’S noch einmal so etwas machen, gehen Sie sitzen, und das in Ihrem zarten Alter!“