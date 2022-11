Einbrecher auf frischer Tat von Bewohner ertappt

Die beiden Männer wollten am Montag gegen 21 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Süd einsteigen, ergriffen die Flucht, als sie ertappt wurden. Der Rumäne wurde in unmittelbarer Nähe von einer alamierten Streife angehalten. Der 21-jährige wurde nach der Fährtenaufnahme, von einem Polizeihund, gestellt.