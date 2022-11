Weltbodentag: Viel „Schotter“ statt Betonflächen

Gemeinden, Städte, Gemeindeverbände und Vereine erhalten zur Wiederherstellung von Lebensraum wie Grünflächen, Äcker und Wiesen künftig 50 Prozent der Kosten - somit gibt es also viel „Schotter“ für das Entfernen von Beton und Asphalt. „Wir wollen ein klares Signal setzen, noch sensibler mit dem Bodenverbrauch in Niederösterreich umzugehen“, erklären dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesvize Stephan Pernkopf am Dienstag in einer Pressekonferenz.