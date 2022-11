Verletzter Schwan aus Bürmooser See gerettet

Am vergangenen Wochenende wurde dem Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich ein verletzter Schwan vom Bürmooser See (Salzburger Flachgau) gebracht, der laut Passanten offenbar beim Vorbeischwimmen an einem Angelhaken der anwesenden Fischer hängen geblieben war. Zunächst scheiterten mehrere Versuche, Hilfe zu holen oder das Tier einzufangen.