Aufregung um großen Musik-Poeten Bob Dylan

Die Rechte an 600 Liedern verkaufte der am 24. Mai 1941 geborene Dylan, der eigentlich Robert Allen Zimmerman heißt, 2016 an Universal Music. Zu seinen unvergesslichsten Songs gehören unter anderem „Blowin‘ In The Wind“ (1962), „Mr. Tambourine Man“ (1964) oder „Kockin‘ on Heaven‘s Door“ (1973).