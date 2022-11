Die Steirer kommen in Weihnachtsstimmung!

Weihnachten naht mit Riesenschritten - und die Steirer kommen offenbar in Stimmung. Allein schon, was das Einkaufen betrifft: Am heutigen ersten Samstag zum Advent meldeten Geschäfte und Zentren vielfach hohe Kundenfrequenz; es ist auch das erste weihnachtliche Einkaufsvergnügen ohne Coronabeschränkungen seit zwei Jahren. Der Handel setzt große Hoffnungen auf das Geschäft.