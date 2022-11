Eisbulle berichtet von seinen Depressionen

Verletzungssorgen sind seit Herbst ständiger Begleiter der Eisbullen auf ihrem Weg, den Titel in der Eishockeyliga zu verteidigen. Besonders schlimm hat es Ty Loney erwischt. Der US-Stürmer erlitt vorm Meisterschaftsstart bereits die zweite Gehirnerschütterung in diesem Jahr. Die erste hatte ihn im Frühjahr im Play-off außer Gefecht gesetzt. Bis zuletzt litt er unter Belastung an den Folgen, flog zuletzt sogar zu einem Spezialisten nach Übersee.