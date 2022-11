Rauchgasvergiftung nach Zimmerbrand in Kuchl

In den Abendstunden des Donnerstags brach im Obergeschoss eines Wohnhauses in Kuchl ein Brand aus. Ein Bewohner des Hauses versuchte noch, den Brand gemeinsam mit einem Angehörigen zu löschen. Das funktionierte jedoch nicht so gut: Beide erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Eine dritte Hausbewohnerin konnten Angehörige in Sicherheit bringen.