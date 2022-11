Abgeschlagen wird direkt am Abgrund!

Und dennoch beim Saisonkehraus weiche Knie hat. Der Grund: Eine etwa 40 Meter tiefe Schlucht! „Ich habe Höhenangst, der Abschlag ist gleich daneben, da geht’s richtig runter. Sicherlich der anspruchsvollste Kurs dieser Saison, er ist sehr lang, dazu geht permanent der Wind.“ Bei der Auftaktrunde bändigte die Tillmitscherin den Brutalo-Kurs, ist nach einer 70er-Runde auf Platz 16. „Ich will hier nochmals eine starke Leistung abrufen, die Saison hab ich konstant gut gespielt. Ich bin zufrieden, die Dichte an Top-Spielerinnen ist sehr hoch“, so die 30-Jährige, die bei den Big Green Egg Open in den Niederlanden mit Platz zwei ihren ersten LET-Sieg knapp verpasste. „In Zukunft muss ich noch ein, zwei Schläge pro Runde einsparen, dann erreiche ich auch mehr Top-Ergebnisse.“