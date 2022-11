61-Jährige ohne Führerschein rammt Radfahrerin

Die 61-jährige Autofahrerin fuhr aus einer Hauseinfahrt heraus und wollte rechts abbiegen, dabei krachte sie in die 45-jährige Radfahrerin. Sie trug keinen Sturzhelm und verletzte sich beim Unfall am Handgelenk und am Knie. Die Autolenkerin konnte vor Ort keinen Führerschein vorweisen, bei der anschließenden Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass ihr der Führerschein schon wegen einem anderen Delikt abgenommen worden war.