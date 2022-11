Snowboarder in Tirol außerhalb der Piste verletzt

Am Mittwoch ereignete sich am Hintertuxer Gletscher in Tirol ein Unfall: Gegen 13.05 Uhr war ein Tscheche (41) mit seinem Snowboard unterwegs - und das außerhalb der blau markierten Piste im freien Gelände. Er fuhr über den vergletscherten Bereich talwärts. Im Bereich einer Spaltenzone stürzte er dann etwa sechs Meter über einen Absatz aus Gletschereis und blieb im unwegsamen Schnee verletzt liegen. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden und in die Klinik Innsbruck geflogen werden.