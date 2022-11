Wirbel um Bondage-Bären: Bella Hadid löscht Fotos

Eigentlich wollte Balenciaga mit den Bildern, die im Netz die Wogen hochgehen ließen, nur Haushaltswaren, Haustierbekleidung, Düfte und allerlei Alltagsgegenstände bewerben. Doch die Kinder, die für die Kampagne natürlich in der Kinderkollektion der Marke vor der Kamera posierten, bekamen ein sehr pikantes „Spielzeug“ in die Hand gedrückt: Teddybären, die in BDSM-Accessoires gesteckt wurden und eigentlich als Handtaschen dienen.