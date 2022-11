So gelingt der selbst gebastelte Adventkranz

Kleine Schönheitsfehler lassen sich rasch beheben

Wenn alles bereit liegt, wird zunächst der grüne Draht einmal um den Rohling gewickelt und verzwirbelt. „Steck das Ende dann ins Stroh“, rät mir Barbara. Das verhindert Kratzer am Tisch oder Löcher in der Zierdecke. Dann zeigt mir die Ortsbäuerin, wie sie in ihrer Hand ein kleines Büschel Zweige auffächert und so auf den Rohling legt, damit er rundum bedeckt ist. Nur der Boden bleibt für einen besseren Stand frei. Eine oder zwei feste Runden mit dem Draht fixieren die Tannenzweige. Das nächste Büschel setze ich dahinter an, sodass die Spitzen den Draht verdecken. So geht es einmal rundherum.