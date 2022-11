„Gehen wir da hinauf, oder doch lieber da drüben?“

Suche mit LVS-Gerät muss wie automatisiert ablaufen

„Die Leute trainieren nur selten mit dem LVS-Gerät, dabei muss die Suche im Ernstfall wie automatisiert ablaufen“, sagt Zobl. Sonst sei sie schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Er verweist in dem Zusammenhang auf das Zeitfenster von rund 15 Minuten, in dem ein Verschütteter die größten Überlebenschancen hat. Viele würden auch unterschätzen, wie mühsam, hart und zeitraubend es ist, mit der Schaufel nach einem Verschütteten zu graben – dies noch dazu in großer Höhe mit weniger Sauerstoff in der Luft.