Steirischer Skispringer fliegt mit Höhenangst

Ein Olympiasieger in der Nachbarschaft

Dass er einmal Skispringer werden möchte, war ihm schon früh klar. „Mit drei oder vier Jahren habe ich zu Weihnachten Alpinski bekommen. Der Papa hat dann gleich am ersten Tag im Garten eine kleine Schanze gebaut. Und beim Skifahren hab ich auch immer kleine Hügel zum Springen gesucht“, lacht Mörth, der in Innsbruck wohnt und trainiert. Einen seiner Nachbarn, der 2010 in Vancouver Olympiasieger mit der Mannschaft wurde, sah er früher oft im TV: „Wolfgang Loitzl wohnt quasi neben uns. Ich hätte ihn gerne öfter um Rat gefragt, aber dafür habe ich ihn zu selten gesehen...“