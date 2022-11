Halter wollten Hund mitten in der Nacht loswerden

Bei Nacht und Nebel wurde am 15. November ein Vierbeiner im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich abgegeben. "Die Halter und Überbringer des Hundes beschwerten sich, dass kein Tierheim in der Nacht offen hatte“, erinnert sich Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin.