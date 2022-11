Frontal-Kollision in Tirol fordert vier Verletzte

Der Wintereinbruch in Tirol forderte erneut einen Verkehrsunfall: Auf der Alpbacher Straße in Alpbach in Tirol kam am Montag gegen 10 Uhr ein Slowake (24) aufgrund der rutschigen Straße und winterlichen Fahrverhältnissen auf die Gegenfahrbahn. Er krachte dabei frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Der Lenker, ein 43-jähriger Pole, der Slowake sowie die zwei Beifahrer (ein 38-jährigen Ungar und ein 42-jähriger Slowake), wurden durch den Aufprall erheblich verletzt. Alle vier Männer kamen ins Krankenhaus Kufstein bzw. Schwaz. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.