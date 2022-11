Lehrerin nach Schulschluss auf Bestseller-Kurs

Zweiter Wurf der Niederöstereicherin

Als Autorin hat sie den Anspruch, Jugendliche zum Lesen zu animieren. Dabei verwebt sie Humor, Fantasie und Realität ineinander und zeigt, dass es „Magie in der Welt gibt“. In ihrem zweiten Fantasy-Roman „Das Antiquariat der verlorenen Dinge“ entführt Mahr in ihre „magische Stadt“ Lyon, die sie selbst in jungen Jahren bereist hat.