Neun Eisbullen-Fans auch in Schweden treu

„Wir freuen uns alle schon sehr auf die Reise, aber vor allem auf das Spiel“, strahlte Fanclub-Obmann Christian Klinger vor dem Abflug am Salzburger Flughafen. Über Frankfurt ging es nach Kopenhagen, von der dänischen Hauptstadt per Kleinbus in das ungefähr 90 Minuten entfernte Ängelholm. Der 27.000-Einwohner-Ort an der Westküste Schwedens liegt beinahe auf den Längengrad genau auf einer Linie mit der Mozartstadt.