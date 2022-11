Heimwerker stürzte auf Baustelle sechs Meter ab

Fataler Arbeitsunfall am Sonntag in Weerberg im Tiroler Unterland: Ein 62-jähriger Einheimischer verlor bei Schremmarbeiten auf der hauseigenen Baustelle das Gleichgewicht und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.