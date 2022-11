Tägliche Turnstunde an 16 Salzburger Schulen

An der Volksschule Morzg in der Landeshauptstadt zeigten Kinder, Lehrer und eigene Coaches vor, was es heißt, mehr Bewegung und Sport in den Lernalltag einzubauen. Sie ist eine von insgesamt 16 Lernstätten in Salzburg, die seit diesem Herbst vom ausgeweiteten Angebot profitieren.