Zwei Salzburgerinnen holten Bundesliga-Titel

Aller guten Dinge sind drei – das dachten sich wohl auch die Gewichtheberinnen der Union Lochen im Finale der Bundesliga, in der sie am Samstag den dritten Titel nach 2019 und 2020 holten. Bereits nach der Vorrunde wiesen die Oberösterreicherinnen einen klaren Vorsprung auf, am Ende ließen sie mit 1672,92 Punkten die Konkurrenz aus Linz (1501,93) und Bruck (St/1440,51) klar hinter sich. „Das ist echt klass’“, freute sich die Salzburgerin Lena Raidel, die zu den Stützen im Team zählt und bei allen drei Meistertiteln bereits dabei war.