100-Jährige erlitt bei Brand Rauchgasvergiftung

Die 21-Jährige und ihre 100-jährige Urgroßmutter - diese hatte sich im Erdgeschoß aufgehalten - wurden von der Rettung wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. In der Küche entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.