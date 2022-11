Teuerung: Rechte und Pflichten bei Mieterhöhungen

Selbst gesetzlich geregelte (in der Regel günstige) Hauptmietzinse wie Kategorie- oder Mindestmietzinse wurden heuer schon dreimal angepasst. Auch in den meisten Mietverträgen sind Wertsicherungen vorgesehen. Dabei gilt, dass grundsätzlich jede rechtlich zulässige Art einer Wertsicherung möglich ist. Es gibt aber auch Beschränkungen bzw. Konstellationen, in denen eine Wertsicherung nicht geltend gemacht werden kann.