Salzburger Jazz-Legende Rudi Wilfer verstorben

Zuletzt lebte der Jazz-Virtuose in St. Michael im Lungau. Wilfer, der 1936 in Salzburg geboren wurde, machte sich nach seinem Studium in Wien als Pianist einen Namen. Seine Karriere begann Wilfer im Wien der 1950er-Jahre in der Jaa-Band von Fatty George. Später lernte er Weltstars wie Quincy Jones, Duke Ellington, Count Basie, Luis Armstrong, Art Blakey kennen und arbeitete mit ihnen zusammen. Wilfer stand auf den bedeutendsten Bühnen der Welt und unterrichtete später als Professor für Jazzpiano und Improvisation am Wiener Konservatorium. Wilfer war zudem Träger des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst.