Sieben Grazer sagen nun Wetter im Weltall voraus

Neue Außenstelle der Zamg in Graz

Damit künftig Milliarden-hohe Schäden vermieden werden, nimmt ein siebenköpfiges Team das Weltraumwetter genau unter die Lupe - und zwar von Graz aus. In Reininghaus eröffnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) das „Austrian Space Weather Office“ unter der Leitung des Statteggers Christian Möstl: „Wir arbeiten zwar schon hier, es ist alles aber erst am Entstehen.“