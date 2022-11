Heidi Klum lässt auf Instagram sehr tief blicken

„Wir sind nur so jung wie heute“

Auf Instagram zeigt sich Heidi Klum gerne mal recht freizügig. In einem Interview mit Jimmy Kimmel plauderte Model-Beauty ganz offen darüber, warum sie gerne mal die Hüllen fallen lässt. „Wir sind nur so jung wie heute. Warum also nicht?!“, erklärte sie, auf ihre sexy Insta-Fotos angesprochen. „Wir werden jeden Tag älter, warum also nicht jetzt den Spaß haben?! Das ist mein Motto.“