Die Euro-Fighter sind zurück im Liga-Alltag

Bevor Salzburgs Eurofighter am Montag in Wien-Schwechat Richtung Champions-League-Rückspiel in Schweden abheben, heißt es die Pflicht in der Eishockeyliga abspulen: bei einer weiteren Ladies Night (freier Eintritt für alle Damen) am Freitag (19.15) in der Eisarena gegen Pioneers Vorarlberg, am Sonntag in Graz.