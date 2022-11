Koch-Biografie: Kreative Küche jetzt einmal anders

„Wenn wir dieses Kochbuch wirklich umsetzen, dann muss es ein Koch- und Kunstbuch in einem werden“, erzählt Haubenkoch Emanuel Weyringer über die initiale Idee zu seinem Buch. Die Kunst sei hier nämlich wortwörtlich zu verstehen. „Ich wollte, dass mein Vater, der ja Maler ist, sich in mein Kochbuch mit einbringt. Er hat meine Gerichte jeweils in Gemälde übersetzt.“ Entstanden ist aus der kreativen Zusammenarbeit ein sage und schreibe 304 Seiten dickes Buch. Erzählt wird darin die sehr persönliche Lebensgeschichte von Emanuel Weyringer.