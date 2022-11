Svancer nach doppeltem Espresso im Finale

So kann es weitergehen! Salzburgs Freestyle-Ass Matej Svancer steht beim Slopestyle-Weltcup am Stubaier Gletscher am Samstag im Finale. Der 18-Jährige absolvierte die Qualifikation am Donnerstag - sie war wegen Schlechtwetters von Freitag vorverlegt worden - mit einer Punktezahl von 80,75. Ganz zufrieden ist der Freestyler aber nicht: „Zu 80 Prozent. Ich bin froh, dass ich meinen Lauf runtergebracht habe und im Finale bin.“