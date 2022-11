Kran außer Kontrolle: Arbeiter drohten abzustürzen

Eigentlich sollten die beiden Mitarbeiter einer von der Energie Steiermark beauftragten Fremdfirma die Stromleitung in Büchl abbauen. Diese war zuvor zum Glück auch schon vom Netz genommen worden. Um in die entsprechende Position zu kommen, steuerte der Lkw-Fahrer per Fernbedienung den Krankorb mit den beiden Arbeitern an die gewünschte Stelle. Dann drückte er den Not-Stopp, der bezwecken soll, dass der Korb keinen Stromimpuls bekommt und nicht von der Stelle weichen kann.