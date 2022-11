Polizistin bei Festnahme von 44-Jährigem verletzt

Eine 27-Jährige aus der Russischen Föderation, wohnhaft in Graz, erstattete gegen 10.30 Uhr bei der Polizei die Anzeige, dass ihr in der Volksgartenstraße von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Im Zuge der Fahndung konnte ein 44-jähriger tatverdächtiger Rumäne, ebenfalls in Graz wohnhaft, im Volksgartenpark von einer Streife angetroffen werden. Der Mann flüchtete, wurde aber eingeholt und fixiert. Dabei leistete der Rumäne massiven Widerstand, sodass dem Mann Handfesseln angelegt werden mussten. Bei der Festnahme erlitt eine Polizistin Finger- und Handverletzungen. Der 44-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert, ein Motiv für sein Handeln steht noch nicht fest. Die Polizistin musste ihren Dienst abbrechen.