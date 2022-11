„Dritte Liga ist ein Sprungbrett“

„In so einer Phase nötig“

Lehren haben die Pongauer auch aus der Herbstsaison gezogen. Zwei Neuzugänge verstärken den von Verletzungen geplagten amtierenden Landesmeister im Frühjahr: Akele Zion (Nigeria) und Abdoul Abonsso (Togo). Bis alles in trockenen Tüchern sei aber viel Zeit verstrichen. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht und haben lange nachgedacht“, erklärt Lottermoser. Schließlich gehen die Pongauer seit jeher den Weg, lokale Talente auszubilden und ihnen viel Spielzeit zu geben. „Diesen Weg werden wir sicher weitergehen, wir sind davon nicht abgekommen. Aber in so einer Phase mit unseren Verletzungen brauchen wir Verstärkung“, sagt der 55-Jährige, der mit seiner Mannschaft unbedingt in den Top sieben bleiben will.