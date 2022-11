Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stürzte schwer

Zu dem Sturz gekommen war es am Montagnachmittag im Bereich eines Fahrradstreifens in Salzburg-Aigen. Die Frau verriss die Lenkstange und zog sich durch den folgenden Sturz Schürfwunden und Prellungen zu - einen Helm trug sie nicht. Die Polizei erstattet nun eine Anzeige an die zuständige Behörde.