Rätsel um Salzburgs „Rakete“ Fernando

Dann kam Salzburgs Gastspiel in der Champions League beim FC Chelsea. Fernando, Spitzname „Rakete“, war für die Startelf vorgesehen. Beim Aufwärmen zwickte aber plötzlich der Oberschenkel. Was zunächst harmlos aussah, sollte sich als schwerwiegende Verletzung herausstellen. Der 23-Jährige fiel für die restliche Hinrunde aus, fehlte so auch beim Kehraus bei Austria Klagenfurt, wo Benjamin Sesko mit einem leicht abgefälschten Schuss das 1:0-Siegtor markierte.