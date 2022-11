Lennon traf „Onkel Paul“ zufällig am Flughafen

„Erstaunlich, wen man so alles in einer Airport Lounge trifft!“ Julian Lennon traute seinen Augen nicht. Der Sohn von Ober-Beatle John stand vor einem Flug in einem nicht genannten Flughafen plötzlich „keinem Geringeren als Onkel Paul“ gegenüber. Auf Twitter postete der 59-Jährige zwei Schwarz-Weiß-Fotos von sich mit Paul McCartney: „So, so wunderbar. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ... Dankbar!“