Nazi-Symbole und Co.: Feuerwehr im Vandalen-Visier

Ärger und Fassungslosigkeit in der kleinen Gemeinde Musau im Tiroler Außerfern: In der Nacht auf Sonntag suchten unbekannte Vandalen das örtliche Feuerwehrhaus heim und hinterließen unter anderem Hakenkreuze an der Fassade und Rolltoren. In Räumlichkeiten des Abwasserverbandes zündeten sie Arbeitsblätter und Schaltpläne an. Die Polizei hofft nun auf Hinweise!