Messe lüftet Geheimnis des gesunden Alterns

Langlebigkeit – warum Frauen länger leben als Männer und was wir alle daraus lernen können.“ Mit diesem Vortrag eröffnet Alters- und Bevölkerungsforscher Marc Luy die 23. Seniorenenquete des Landes Tirol am Freitag, 18. November ab 10 Uhr. Diese dient gleichzeitig als Auftaktveranstaltung für die dreitägige Seniorenmesse SENaktiv in Innsbruck.