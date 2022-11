Erste Frauenbeauftragte Grete Schurz verstorben

1934 in Graz geboren

Am 29. April 1934 wurde Grete Schurz in Graz geboren. Nach der Matura war sie Redaktionsaspirantin bei der Süd-Ost-Tagespost in Graz, bevor sie heiratete, Hausfrau wurde und zwei Söhne großzog. Im Alter von 40 Jahren begann sie nochmal von neuem, studierte Psychologie und Soziologie, gab ein „Lesebuch zum Destruktiven Gehorsam“ heraus und nahm ihre journalistische Tätigkeit wieder auf. Von der Urania wurde sie eingeladen, Vorträge zum Thema „Emanzipation konkret“ abzuhalten.