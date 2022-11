Radlerin (26) kracht am Gehsteig frontal gegen Pkw

Mit Rettung in die Klinik

Die Frau kam zu Sturz und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Auto sei lediglich geringer Schaden entstanden. Das Fahrrad sei massiv beschädigt worden, so die Polizei.