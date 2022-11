47.000 steirische Hendl müssen in Quarantäne

250 Tiere mussten getötet werden

Der betroffene Betrieb wurde jedenfalls gesperrt und 282 Stück Geflügel getötet. In 144 Betrieben im nahen Umkreis sowie in 560 Betrieben im Zehn-Kilometer-Radius in 15 Gemeinden stehen nun 47.000 Tiere quasi unter Quarantäne. Wagner: „Der Kontakt mit Wildvögeln ist zu vermeiden, es gibt strengere Sicherheitsmaßnahmen.“ Auch ein Verbringungsverbot gilt, das heißt, die Tiere dürfen nicht an einen anderen Hof transportiert werden: „Nichts darf ohne Genehmigung erfolgen.“