Schellhorn verzichtet nicht auf Platz im Landtag

Berthold gewählt



Heilig-Hofbauer wird voraussichtlich nach der Landtagswahl am 23. April 2023 für die Grünen in den Landtag zurückkehren. Er wurde bei der Landesversammlung der Grünen im Oktober auf den zweiten Listenplatz hinter der neuen Landessprecherin und Spitzenkandidatin Martina Berthold gewählt. Berthold, die zuletzt Stadträtin der Grünen in der Stadt Salzburg war, wurde am Mittwoch im Landtag zur Landeshauptmannstellvertreterin und damit zur Nachfolgerin von Schellhorn gewählt. Sie ist für die Ressorts Soziales, Pflege, Kultur, Energie, Umwelt und Gewerbe zuständig.