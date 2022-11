Auf Regen und Schnee folgt wieder mehr Sonne

Die weitere Wetterentwicklung sei noch unsicher. Ein kleinräumiges Höhentief über dem westlichen Mittelmeer verlagert sich am Sonntag nordwestwärts und beeinflusst das Wetter in Nordtirol zunächst nur am Rande. Die meiste Zeit des Tages scheint noch die Sonne, erst am Abend verdichten sich die Wolken von Süden her.