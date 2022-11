Nächstes Ziel: „Die Top 150 der Welt“

Im September setzte der 20-Jährige noch einen drauf, siegte auch beim 25.000 Dollar-Turnier in Madrid (Sp), schaffte damit den Sprung unter die Top 300 der ATP-Weltrangliste – das erklärte Ziel vor der Saison. „Natürlich schön, das geschafft zu haben, wichtiger ist aber, dass ich gute Gegner besiegen konnte und gesehen habe, dass ich da auch mithalten kann“, ist der Pongauer begeistert. Für das Tennistalent steht nun erst mal Pause auf dem Programm. „Das ist mein erster Urlaub dieses Jahr, ich verbringe eine Woche in einem Wellness Spa in Südtirol.“